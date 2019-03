Wertvolles Wissen zur Verfügung gestellt

Höpfingen.Informative Berichte und zahlreiche Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Sozialverbands Deutschland (SovD), Ortsgruppe Höpfingen, die am Sonntag im Gasthaus „Ochsen“ stattfand.

Nach Begrüßung übergab Vorsitzender Leopold Lokotsch das Wort an Bürgermeister Adalbert Hauck, der den SoVD als „schlagkräftige Truppe vor Ort“ lobte und sich für die „enorm wichtigen Hilfs- und Beratungsangebote, die der Allgemeinheit wertvolles Wissen zur Verfügung stellen“ bedankte.

Der Vorsitzende erinnerte in seinem Tätigkeitsbericht an drei gut besuchte Informations-Nachmittage im Gasthaus „Ochsen“, die Jahresabschlussfeier mit Besuch des Bundestagsabgeordneten Alois Gerig, drei Vorstandssitzungen, den von einem Gremium um Leopold Lokotsch organisierten Tagesausflug nach Rüdesheim am Rhein sowie die Weihnachtsmarktfahrt ins pfälzische Deidesheim. Präsenz zeigte der Sozialverband ebenso beim Quetschefescht und der Kranzniederlegung am Volkstrauertag. Karin und Leopold Lokotsch frischten ihre Kenntnisse als Teilnehmer der Delegiertenversammlung, der Datenschutzschulung und der Kreisverbandssitzung auf.

Ein Steckenpferd der Höpfinger SoVD-Ortsgruppe sind die monatlichen Rechtsberatungsstunden mit Rechtsanwalt Jürgen Nesweda. „Dieses Angebot machte uns in vielen Orten bekannt und wird sehr gut angenommen“, erklärte der Vorsitzende, der seinen Bericht mit dem Hinweis auf die derzeit 361 Mitglieder beendete. Über die Einnahmen und Ausgaben informierte Schatzmeisterin Karin Lokotsch. Eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten ihr anschließend die Revisoren Detlef Köhler, Irmgard Neubauer und Hildegard Hauck.

Anschließend wurde eine stattliche Anzahl von Mitglieder geehrt. Für jeweils zehnjährige Treue wurden Ingrid Claus, Werner und Gabriela Egenberger, Norbert und Marianne Kuhn, Emma Leis, Horst Rau, Thomas und Iris Schmelcher, Thorsten Schwab sowie Ulrich und Rosa Strüber ausgezeichnet.

Vor 25 Jahren hatten Karl Schell, Fritz Farrenkopf und Albert Kilian ihre Mitgliedsanträge eingereicht. Für 30 Jahre wurde Elfriede Greulich geehrt und für 40 Jahre Paul Seeber. Nachdem Leopold Lokotsch ihnen die Urkunden überreicht hatte, bedankte er sich bei seinen Vorstandskollegen für die erstklassige Zusammenarbeit.

In der Rubrik „Verschiedenes“ informierte der stellvertretende Vorsitzende Gerhard Frisch abschließend über die geplante Tagesfahrt nach Speyer, ehe der Nachmittag mit Kaffee und Kuchen gemütlich ausklang. ad

