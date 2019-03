Waldstetten.In der Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Waldstetten am Freitagabend im Gasthaus „Zum Engel“ in Walldürn bestätigten sich Zusammenhalt und Beständigkeit des Vereins. Der Vorsitzende Alexander Wörner begrüßte alle Mitglieder, darunter acht Ehrenmitglieder, und blickte positiv auf das arbeits- und ereignisreiche Vereinsjahr 2018 zurück.

Erfreut zeigte er sich darüber, dass Simon Blau zu Beginn des Jahres das Amt des Vizedirigenten übernommen hat. „Ein wichtige Weichenstellung für die Zukunft der Kapelle“ so Wörner.

Als Höhepunkte hob er den viertägigen Ausflug nach Oberösterreich, die auswärtigen Auftritte in der Umgebung bis nach Calmbach und Durchlach-Aue sowie den Tag der Jugendblasmusik hervor. Auch die traditionelle Kerwe im November und das Adventskonzert waren für ihn musikalisch und vom Zuspruch der Gäste ein voller Erfolg.

Mit der Umsetzung der drei wesentlichen Ziele „Einhaltung musikalischer Vorgaben, musikalische Ausrichtung und Jugendarbeit“ zeigte er sich durchaus zufrieden, auch wenn es natürlich noch Verbesserungspotential gebe. Zudem wurden wichtige Themen wie die DSGVO im Verein umgesetzt und eine Neufassung der Satzung erarbeitet. Zum Jahreswechsel zählt die Kapelle 40 aktive Mitglieder.

Schriftführerin Daniela Heffner verlas das Protokoll von 2018 und verwies anschließend auf zehn interne, neun öffentliche sowie sieben kirchliche Termine hin.

Über die finanziellen Bewegungen informierte Kassiererin Jutta Hartmann. Finanziell war es ein ausgeglichenes Jahr ohne größere Anschaffungen. Die Kassenprüfer Anneke Hanke und Stefanie Klotzbücher bestätigen eine korrekte Kassenführung.

Dirigent Wolfgang Wörner wertet 2018 mit dem Adventskonzert, den zahlreichen öffentlichen Auftritten und der Kerwe als ein musikalisch erfolgreiches Jahr. „Gute Fortschritte haben wir im Bereich Dynamik, Rhythmik und musikalischer Ausdruck erzielt. Die Aufmerksamkeit in den Proben und die Verlässlichkeit bei Auftritten ist aber durchaus noch steigerungsfähig“, bilanzierte er. Als positives Zeichen nimmt er den von knapp 60 Prozent wieder auf 69 Prozent gestiegenen Probebesuch.

Jugendarbeit zeigt Wirkung

Wörners besonderer Dank galt dem Vizedirigenten Simon Blau, der inzwischen eine wichtige Säule für die Kapelle sei. Auch Jugendleiter Simon Blau sieht eine positive Entwicklung in der Arbeit des häufig tagenden Jugendausschusses. Im Anschluss an den ersten „Schnuppertag for Kids“ im Juli konnte ein neuer Ausbildungskurs mit zwei Zöglingen gestartet werden. Seit September bietet der Verein erstmalig einen Kurs für Musikalische Früherziehung an und setzt sein neu erarbeitetes Ausbildungskonzept um.

Nach der Entlastung des Vorstandes wurden für ein weiteres Jahr wiedergewählt: Vorsitzender Alexander Wörner, Schriftführerin Daniela Heffner und Beisitzer Johannes Wahn. Mit der Wahl von Lena Schäfer wird das Gremium um einen Beisitzer erweitert. Klaus Hanke und Milena Michel lösen die bisherigen Kassenprüfer ab. Ebenso wiedergewählt für eine Amtszeit von zwei Jahren wurden der stellvertretende Vorsitzende Steffen Münch, Kassiererin Jutta Hartmann und die Beisitzer Daniel Farrenkopf und Markus Fieger.

Als Dirigent fungiert weiterhin Wolfgang Wörner, Vizedirigent ist Simon Blau. Anna Michel wurde zur neuen Jugendleiterin ernannt, Irmela Hanke folgt auf Selina Fieger als neue Jugendsprecherin. Hannah Ballweg, Lisa-Marie Fieger und Irmela Hanke bleiben im Amt des Notenwarts.

Der anschließende Beschluss über die Neufassung der Satzung erfolgte einstimmig.

Im weiteren Verlauf ehrte der Vorsitzende mit Simon Blau, Daniela Heffner, Peter Fieger und Bernd Wörner die eifrigsten Probenbesucher mit einem Probeglas. Erstmalig flossen auch die Auftritte in die Wertung mit ein. Hier erhielten Lisa-Marie Fieger, Alexander Wörner, Simon Blau, Peter Fieger, Markus Heffner, Bernd Wörner und Johannes Wahn ein Auftrittsglas für ihre vorbildliche Teilnahme.

Alexander Wörner bedankte sich bei allen Mitgliedern für die engagierte Mitarbeit, den Einsatz und appelliert an die Verlässlichkeit. Als kleine Anerkennung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit als (Vize-)Dirigent und Ausbilder überreichte er Wolfgang Wörner und Simon Blau ein Weinpräsent.

Abschließend informierte der Vorsitzende, dass Freiwillige gesucht werden, die in der Jugendarbeit und bei der Ausbildung mitwirken. Die Anschaffung neuer Poloshirts, Trachtenschuhe und Notenständerbehänge läuft bereits, wie Wörner mitteilte. Daniela Heffner

Weitere Termine

Weitere Termine: 21. April Osterkonzert in Schloßau; 30. April Maibaum stellen; 11. Mai Festbankett 80 Jahre Feuerwehr und 60 Jahre Musikkapelle Waldstetten; 28. Juni bis 1. Juli Jubiläumsfest „60 Jahre Musikkapelle Waldstetten“; 9. bis. 10. November Jubiläumskerwe.

