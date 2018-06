Wieder „Höpfemer Ferienspaßaktion“

Anzeige

Höpfingen/Waldstetten.Der SPD-Ortsverein Höpfingen organisiert in Kooperation mit der SPD-Gemeinderatsfraktion seit über 20 Jahren den „Höpfinger Ferienspaß“ für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Die Vorbereitungen für das Jahr 2018 sind hierzu bereits voll im Gang. Stattfinden werden die diesjährigen Aktionstage von Dienstag, 31. Juli bis Freitag. 3. August. Auf dem Programm stehen heuer ein Waldspaziergang unter dem Motto „Der Natur auf der Spur“, ein Ausflug zum Wildpark Schwarzach, ein Besuch der Pepperoni-Sommerbühne in Gottersdorf sowie ein „Blaulichtnachmittag“ mit der Höpfinger Feuerwehr und anschließendem Grillfest. Anmeldeformulare mit allen Detailinformationen zu den einzelnen Programmpunkten werden in Kürze im Internet unter www.sdgfh.info eingestellt. Zudem werden Programmflyer in Höpfingen und Waldstetten ausgelegt. ad