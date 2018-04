Wiedersehen der Siebzigjährigen

Anzeige

Höpfingen.Ein fröhliches Wiedersehen feierte am Samstag der Jahrgang 1947/48 in Höpfingen. Nach dem Eintreffen besichtigte die aus 20 Personen bestehende Gruppe das Walldürner Museum „ZeitTräume“, ehe man bei Kaffee und Kuchen in herzlicher Atmosphäre zahlreiche Erinnerungen aufleben ließ und über manche Anekdote aus alten Tagen lachte. Die Mehrheit der Teilnehmer war aus der näheren Region angereist. Erich Nohe kam mit dem Fahrrad aus Künzelsau nach Höpfingen. Nach dem Fototermin am Rathaus – dort hatte man die Schulzeit verbracht, als der Bau noch als Schulhaus fungierte – trafen die „Siebziger“ sich auf dem Friedhof, wo ein Blumengesteck in Gedenken an die verstorbenen Mitschüler niedergelegt wurde. Mit dem gemütlichen Ausklang im „Ochsen“ und dem Wunsch auf ein baldiges Wiedersehen in stabiler Gesundheit endete der von einem zehnköpfigen Team rund um Arnold Pahl organisierte Tag. ad