Zusammenhalt der Schlüssel zum Erfolg

Waldstetten.Mit bewährter Führungsmannschaft geht die Freiwillige Feuerwehr Waldstetten die Herausforderungen der nächsten Jahre an. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung sprachen die Mitglieder ihrer Leitung weiterhin das Vertrauen aus.

In seinem Bericht zeigte Abteilungskommandant Martin Böttcher zunächst auf, dass die Wehr mit 26 Mitgliedern in der Einsatzabteilung, zehn Mitgliedern in der Altersabteilung, und sechs Mitgliedern in der Jugendwehr gut aufgestellt ist. Zum Erhalt der Einsatzbereitschaft wurden acht Geräteübungen und drei Unterrichtsabende abgehalten, dazu die Frühjahrshauptübung in Waldstetten und die Herbsthauptübung in Höpfingen. Gerufen wurde die Wehr zu zwei Einsätzen, ein Mähdrescher- und ein Autobrand. Viermal war die Abteilungswehr zum Absichern von kirchlichen Prozessionen gefragt.

Schriftführer Thomas Zugelder berichtete umfassend über die verschiedenen Jahresaktivitäten, wie Hauptübungen, Einsätze, Ehrungen und Festbesuche befreundeter Wehren. Jugendwart Ronny Böttcher informierte über die Ausbildung in der Jugendwehr und der Beteiligung als „Verletzte“ bei der Frühjahrshauptübung“.