Zustimmung der Anrainer notwendig

Höpfingen.Nach der einstimmig erfolgten Genehmigung zweier privater, bereits im Vorfeld vom Ortschaftsrat befürworteter Bauvorhaben in Waldstetten befasste sich der Bauausschuss am Montag mit der Bauvoranfrage zu einer Lagerhalle für Maschinen und Baustoffe in der Höpfinger Friedensstraße. Hier verwies Bürgermeister Adalbert Hauck auf „massive Einwände der benachbarten Grundstückseigentümer“ wegen erhöhter Lärmbelästigungen. „Hier kann die Kommune erst dann zustimmen, wenn der Bauherr die Zustimmung aller Anrainer eingeholt hat“, erklärte Hauck. So wurde die Voranfrage zunächst einstimmig abgelehnt. ad

