Zweiter Kindergarten wird nach St. Martin benannt

Höpfingen.Die Gemeinde Höpfingen erhält einen zweiten Kindergarten mit eigenständiger Leitung. Dieser wird nach dem heiligen Martin benannt. Ursprünglich war angedacht, eine Außenstelle des bestehenden Kindergartens St. Lioba einzurichten. Aber dieser Plan wurde dann wieder verworfen.

In St. Lioba ist kein Platz für Erweiterungen. Deshalb ging man auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten und fand diese im Schulgebäude: „Dort standen Räume leer, andere wurden als Lager genutzt. Die Hauptschule gibt es nicht mehr und die Sprachförderung – früher seitens der Schule sowie in VHS-Kursen für Asylbewerber angeboten – findet nicht mehr in dieser Form statt.

Aufgrund des hohen Bedarfs werden gleich zwei neue Kleinkindgruppen eingerichtet und die bestehende Kleinkindgruppe ebenfalls in den neuen Kindergarten in der Schule verlegt. Das Mobiliar zieht – bis auf den Wickeltisch – mit um. Dadurch trägt man auch dem Platzmangel der drei verbleibenden Gruppen für Kinder ab drei Jahren in St. Lioba Rechnung.