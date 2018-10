16-Jährige sexuell belästigt

Rothenburg.Eine 16-Jährige lief am Freitag, gegen 11.30 Uhr, vom Rödertor in Richtung Innenstadt. Hierbei wurde sie von einem entgegenkommenden, vermutlich unter Alkohol beziehungsweise Drogen stehenden Mann als „Süße“ bezeichnet. Da die Jugendliche den Mann ignorierte, griff er ihr ans Gesäß. Eine Zeugin, welche den Vorgang offensichtlich beobachtet hatte, äußerte gegenüber der Geschädigten, dass sie den Mann vom Sehen her kennen würde. Die unbekannte Zeugin wird gebeten, sich bei der Rothenburger Polizeidienststelle zu melden. Die Geschädigte beschrieb den Täter mit zirka 30 Jahre, 165 cm groß, kräftig, kurze dunkle Haare, Bart. Besonders auffällig soll eine Tätowierung am Hals sein.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018