18 Chöre bringen die Stadt zum Klingen

Anzeige

Schon der Sonntagvormittag steht im Zeichen des Chorfestes. Sechs Chöre gestalten die Gottesdienste mit um 9.30 Uhr in Kirchberg/Jagst, um 9 Uhr in Mistlau, um 9 Uhr die Eucharistiefeier in Rot am See, um 10.30 Uhr in Wallhausen, um 10 Uhr in Beimbach und ebenfalls um 10 Uhr in Lendsiedel. Auch im Seniorenheim „Fürst-Ludwig-Haus, Kirchberg“ singt ab 10.30 Uhr ein Chor für die Bewohner.

Die zentrale Veranstaltung beginnt um 13 Uhr im Kichberger Schlossvorbereich (Gartengelände vor dem Fürst-Ludwig-Haus) mit einem musikalischen Auftakt der Kirchberger Musikanten und einem offenen gemeinsamen Singen aller anwesenden Sängerinnen und Sänger. Rund 400 Sänger aller Chorgattungen – gemischte Chöre, Frauenchor und Männerchöre – gestalten gemeinsam ein Tagesprogramm mit Melodien, die gerne gesungen und gerne gehört werden. Volksweisen traditionell und modern erklingen genauso, wie Kompositionen aus der Schlagerwelt.

Kirchbergs Bürgermeister Stefan Ohr und der Vorsitzende des Chorverbands Gerhard Hauf begrüßen die Gäste. Weitere kurze Grußworte folgen. Sowohl die Stiftung „Haus der Bauern“ Schloss Kirchberg von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft wie auch die Stadt Kirchberg sind voller Erwartung hinsichtlich und vom Landratsamt Schwäbisch Hall runden die Auftaktveranstaltung ab.

Ab 13.45 Uhr beginnen die Einzelchorvorträge auf der Bühne. Bis 16.45 Uhr ist dort für gute Unterhaltung gesorgt. Bewirtung gibt es beim Gartenfest des Seniorenheims und im Bereich des Schlosscafés im Schlossinnenhof.

Ab 17 Uhr beginnt im Rittersaal das Abschlusskonzert mit fünf Chören, welches einen Chortag beendet, der Kirchberg an der Jagst sprichwörtlich an diesem Tag erklingen lässt mit chorischer Musik in einmaliger Zusammensetzung der teilnehmenden Chöre. Der Rittersaal im Schloss bildet einen schönen Rahmen für besondere Konzerte. Hier wird sich das Abschlusskonzert einreihen in viele konzertante Veranstaltungen im Schloss Kirchberg.

Gerade diese Zusammensetzung der Chöre vermittelt ein einmaliges Bild und einen repräsentativen Querschnitt der gut über 80 Chöre im Chorverbandsgebiet Hohenlohe. Erinnert wird man auch an die Gründungsphase des Chorverbands, wo damlas in Kirchberg an der Jagst der Zusammenschluss vieler, meist Männerchöre zum Regionalverband Hohenloher Gau erfolgte und eine gemeinsame Erfolgsgeschichte geschrieben wurde. Heute noch gilt: Singen macht Spaß, Singen verbindet. Singen in chorischer Gemeinschaft ist wieder eine tolle Freizeitgestaltung, was viele Projektchöre zeitaktuell demonstrieren.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.06.2018