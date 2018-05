19 Autos zerkratzt

Crailsheim.In den vergangenen Wochen haben bislang unbekannte Täter in Crailsheim 19 Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und einen Sachschaden von circa 28 000 Euro angerichtet.

Während Ende letzten Jahres mehrere Pkws in einem Parkhaus beim Postplatz zerkratzt wurden, haben sich die Sachbeschädigungen in den ersten Wochen des neuen Jahres auf Kundenparkplätze von Einkaufsmärkten in

...

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.02.2018