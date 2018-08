40 000 Euro Schaden an Haus

Anzeige

Eberbach.Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Sonntagmorgen in Mulfingen-Eberbach. Ein Anwohner der Theodor-Haecker-Straße hatte einen Holzofen in seiner Wohnküche geschürt und hatte dann das Haus verlassen. Eine Stunde später riefen ihn seine Kinder an, dass es im Gebäude brennen würde.

Der Mann fuhr sofort nach Hause und löschte offene Flammen neben dem Holzofen, die sich bereits auf einen anderen Raum ausgebreitet hatten. Seine Kinder hatten in einem weiteren Zimmer Schutz vor dem Feuer gesucht.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Mulfingen, Buchenbach und Eberbach waren mit rund 40 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Eine ebenfalls alarmierte Rettungswagenbesatzung untersuchte die Kinder, die glücklicherweise unverletzt blieben. Am Haus entstand Sachschaden in Höhe von zirka 40 000 Euro.