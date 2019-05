40-Jähriger hinter Gittern

Künzelsau.Nach exhibitionistischen Handlungen eines 40-Jährigen am Montagabend im Wertwiesenpark in Künzelsau suchen die Zweigstelle Schwäbisch-Hall der Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Kriminalpolizei Künzelsau nach Zeugen.

Der alkoholisierte Mann hatte sich im Zeitraum von 20 bis 20.20 Uhr gegenüber bislang fünf bekannten Mädchen und Frauen im Alter zwischen 11 und 27 Jahren entblößt. In der Folge nahmen Polizeibeamte des Polizeireviers Künzelsau den einschlägig vorbestraften Mann fest. Am Dienstag wurde der 40-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Daraufhin wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Künzelsauer Wertwiesen waren zur Tatzeit am Montagabend laut Polizei gut frequentiert. Es werden deshalb weitere geschädigte Personen und Zeugen der Vorfälle gesucht. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.05.2019