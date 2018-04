47-Jährige eingequetscht

Anzeige

Rothenburg.Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin wollte ihr Fahrzeug in einer Rothenburger Waschanlage waschen lassen. Sie stellte das Gefährt wie vorgegeben in die Waschanlage und wollte, nachdem sie den Waschvorgang in Gang gesetzt hatte, sich entgegen den aushängenden Anweisungen in ihr Fahrzeug setzen.

Beim Einsteigen rutschte sie aus und blieb mit dem Fuß zwischen geöffneter Fahrertüre und Einstiegsschwelle hängen. Die herannahende Wascheinheit drückte nun gegen die geöffnete Fahrertüre und quetschte den Fuß der Frau zwischen Türe und Einstiegsschwelle ein. Eine aufmerksame Mitarbeiterin der Tankstelle, zu der die Waschanlage gehört, wurde auf den Vorfall aufmerksam und stoppte die Waschanlage. Da die Anlage aber nicht zurück gefahren werden konnte, musste die Frau ausharren, bis sie von der herbeigerufenen Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit worden ist. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 2000 Euro, an der Waschanlage von 300 Euro. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. pol