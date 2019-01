50 Autos beschädigt

Blaufelden.In der Nacht auf Sonntag beschädigten bisher unbekannte Täter mehrere PKW und die Scheibe einer Tankstelle in Blaufelden. Vermutlich zwei unbekannte Männer beschädigten in der Rudolf-Diesel-Straße auf einem Firmengelände 47 Gebrauchtwagen und einen Abschleppwagen.

Es wurden wahllos die Front-, Heck- und Seitenscheiben mit einem Gegenstand eingeschlagen. Teilweise liefen die Unbekannten wohl auch auf den Fahrzeugen herum. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Vermutlich im Anschluss an diesen Taten, begaben sich die beiden Vandalen zu einer Tankstelle in der Kaiserstraße, wo sie eine Schaufensterscheibe mit einem faustgroßen Stein einwarfen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zu guter Letzt beschädigten die Beiden im Schillerweg einen PKW Renault und einen VW. Beide PKW wurden durch Fußtritte beschädigt. Der Sachschaden beträgt hier etwa 4500 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019