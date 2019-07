50 Jahre als bauliche Zeitreise

Crailsheim.Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Pamiers und Crailsheim reist über das Kulturwochenende vom 19. bis 21. Juli eine 60-köpfige Gruppe aus der südfranzösischen Partnerstadt an.

Zum Kulturwochenende werden in Crailsheim 23 Musiker der Continental Big Band, Bürger und städtische Vertreter aus Pamiers erwartet. Der Großteil der Gruppe ist privat in Gastfamilien untergebracht.

Zwei Ausstellungen

Zum 50-jährigen Jubiläum steht einiges auf dem Plan. So werden am Samstag um 16 Uhr zwei Ausstellungen im Stadtmuseum im Spital eröffnet. Der französische Fotograf Jean-Claud Liehn will in seinen Arbeiten auf die weniger imposanten Gebäude in Pamiers aufmerksam machen. Die Fotoausstellung bietet eine gute Ergänzung zur aktuellen Ausstellung des Fotografen und gebürtigen Crailsheimers Wolfram Hahn. Die zweite Ausstellung trägt den Titel „50 Jahre Partnerschaft Pamiers – Crailsheim; eine städtebauliche Zeitreise“. Sie ist ein Kooperationsprojekt der Städte Pamiers und Crailsheim und wurde auch von diesen gestaltet. Sie veranschaulicht anhand von 21 Tafeln die städtebauliche Entwicklung von Crailsheim und Pamiers seit 1945 bis heute.

Bigband tritt auf

Am Sonntag bestreiten die Musiker von „The Continental Big Band“ die Matinée auf dem Marktplatz. Die 2006 gegründete Big Band besteht aus professionellen Musikern, festen Amateuren und vielversprechenden jungen interessierten Musikern. Ihr Repertoire basiert auf der Tradition der Blues/Jazz-Big Bands, umfasst aber auch Eigenkompositionen sowie zahlreiche Latin-, Tanz- und zeitgenössische Atmosphären. Das Konzert beginnt um 11 Uhr. stv

