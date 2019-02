75 Helfer sollen gekürzte Feier stemmen

Am letzten August-Wochenende steht in Röttingen das 98. Gauvolksfest an. Kommt es aber heuer zu diesem Fest – und vor allem zum hundertsten in zwei Jahren?

Röttingen. Wie sieht die Zukunft des Gauvolksfestes aus – das wollte ein ehemaliger Stadtrat bei der jüngsten Bürgerversammlung von Bürgermeister Martin Umscheid wissen. Hintergrund der Frage ist, dass der Festwirt, der vor zwei Jahren die Ausrichtung des gesamten traditionellen Festbetriebs übernahm, seinen Fünfjahresvertrag vorzeitig gekündigt hat. Dies geschehe aus gesundheitlichen Gründen, wie der aus dem hessischen Lahntal Beheimatete mitteilt.

Schnell-Lösung „aussichtslos“

Kurzfristig einen neuen Festwirt zu finden ist für Martin Umscheid fast aussichtslos, seien doch die Volksfest-Umsätze nicht mehr so, wie sie einmal vor Jahren waren. Daher rief der Rathauschef kürzlich sämtliche Vereinsvertreter zu einer Besprechung ein, um abzuklären, ob die Vereine – wie früher schon – den Ausschank und Barbetrieb wieder übernehmen würden. Natürlich waren diese nicht begeistert, doch schnell war man der Meinung, dass ein solch traditionelles Fest nicht sterben darf. „Wenn wir Festspiele ausrichten können, schaffen wir auch ein Gauvolksfest“, war die Meinung eines Vorsitzenden.

Nach Schätzung von Umscheid werden rund 75 Helfer für den Ausschank des auf drei Tage (nur noch Samstag bis Montag, der umsatzschwache Freitag wird gestrichen) gekürzten Volksfestes benötigt.

Der beliebte Volksfestumzug, der stets zu den Höhepunkten zählt, soll wie bisher von den Vereinen ausgerichtet werden. Da der Röttinger Bauhof allein den Zeltauf- und abbau nicht mehr stemmen könne, würden auch hierfür einige zusätzliche tatkräftige Helfer benötigt. Ob es dann über 2019 hinaus, noch ein Gauvolksfest geben werde, ließ Umscheid offen, hänge dies von den benötigten Helfern ab.

Am liebsten wäre aber den Röttingern, ab 2020 wieder einen neuen Festwirt für die Ausrichtung zu finden. Zunächst ginge es ausschließlich um das diesjährige Fest und erst danach will man sich erneut zusammensetzten und über die kommenden beraten und entscheiden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019