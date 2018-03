Anzeige

Röttingen.Die älteste Bürgerin Röttingens, Franziska Singer, feiert am heutigen Freitag bei voller geistiger Frische ihren 100. Geburtstag.

Die zweitälteste von sieben Geschwistern wurde in Kanzem bei Trier geboren, wo sie auch aufwuchs. Nach ihrer Schulzeit erlernte sie den Beruf der Schneiderin. Der Krieg trennte dann die Familie, denn 1939 wurden sie zwangsweise vor der Westfront evakuiert, nach Nordhausen und Wernigerode. Der Vater als Bahnbeamter musste zurück bleiben. In ihrer „neuen Heimat“ lernte die Jubilarin ihren späteren Ehegatten, den Röttinger Schmiedemeister Georg Singer, als Soldat kennen. Nach der Rückkehr 1940 und erneuter Evakuierung 1944 wurde die Familie nach Röttingen weitergeleitet. Die beiden Evakuierungen haben sie zurückschauend stark geprägt, wie sie meint.

Nach dem Kriegsende läuteten dann für sie im Taubertal die Hochzeitsglocken. Im Laufe der Jahre übernahm das junge Ehepaar die elterliche Schmiedewerkstatt im Benefiziumsgässlein. Trotz schwieriger Nachkriegssituation wurde später im Bereich der Tauberbrücke ein neuer Standort der Schmiedewerkstatt bezogen und dieser bis zum Tode von ihrem Ehemann im Jahre 1983 geleitet. Einige körperliche Einschränkungen brachten der Jubilarin ein neues Zuhause im Seniorenzentrum in Röttingen. Beim täglichen Halmaspiel werden ihre Gegner äußerst gefordert. Ein großes Hobby ist noch heute das Sockenstricken. Hierbei wird der gesamte Familien- und Freundeskreis bundesweit versorgt. Auch wurden Socken von ihr für die Hilfsorganisation „Wings of Help“ für Flüchtlingskinder in Syrien und im Irak bedacht. Ihren beiden Söhnen hat sie es zu verdanken, dass sie zu einem richtigen Fußballfan wurde. So kommt die jetzt Einhundertjährige ins Schwärmen, wenn es um den FC Bayern München, allen voran Manuel Neuer, geht. Daher versäumt sie auch keine Fußballübertragung im TV, wenn der FCB oder die deutsche Nationalmannschaft mit dabei sind. Zu ihrem „100.“ gratulieren ihre drei Kinder, vier Enkel und drei Urenkel. Ihre beiden Schwestern, 87 und 93 Jahre, freuen sich ebenfalls, mit der Jubilarin den Ehrentag feiern zu können. brun