Über 1500 Oldtimer

Eschach-Seifertshofen.Das Museum Kiemele bietet eine der größten Panzer-und Oldtimer-Shows ihrer Art. Am 1. und 2. September wird es über 60 Programmpunkte und ein Stelldichein von über 1500 Oldtimerfahrzeugen geben. Von einem bis 5600 PS reichen die Leistungen der Fahrzeuge beim Bauern- und Technik-Museum. Ein Brückenlege-Panzer, eine Ferrari-Show, Tractor-Pulling-Boliden so wie Fahrzeuge aus bekannten Filmen säumen das Starterfeld, wie Oldtimerparaden von Autos, Traktoren und Motorrädern und Sonderausstellungen wie die der VW-Freunde und des Opel-Clubs werden das Festival umrahmen. Dampfpflüge, Dreschmaschinen und Steinbrecher kommen zum Einsatz. Einmalig wird eine Panzershow sein, bei der mit bis zu 50 Tonnen gewaltigen Kettenfahrzeuge zum Einsatz kommen. Über 40 Autos werden in zwei Tagen „platt gemacht“. Das Museum ist an beiden Tagen ab 10 Uhr geöffnet. pm

