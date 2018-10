Überwachungsvideo zeigt den Täter

Künzelsau.Ein telefonischer Hinweis sorgte dafür, dass die Künzelsauer Polizei am vergangenen Freitag einen gesuchten Mann festnehmen konnte. Vorausgegangen war ein Einbruch in eine Tankstelle in Künzelsau am 7. Oktober um zirka 2 Uhr.

Der zunächst Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Tankstellengebäude und ging dann zielstrebig auf die Spirituosen und Tabakwaren zu. Diese füllte er in mehrere Müllsäcke und flüchtete danach mit dem Diebesgut.

Eine Überwachungskamera konnte den Tatverdächtigen bei seiner Tatausübung filmen. Am Freitag ging bei der Polizei ein telefonischer Hinweis ein, dass der Gesuchte in einem Supermarkt in Künzelsau gesichtet wurde.

Eine Polizeistreife fuhr umgehend an die Örtlichkeit und konnte dort den 39-Jährigen festnehmen. Der Mann war geständig und räumte den Einbruch ein. Er wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018