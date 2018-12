Abteilungen unter einem Dach vereint

Schrozberg baut für die Feuerwehrabteilungen aus Bartenstein, Ettenhausen und Riedbach ein zentrales Magazin.

Schrozberg. Kosten sparen und dennoch über eine schlagkräftige Feuerwehr verfügen – dieses Ziel steht bei etlichen Städten und Gemeinden in Hohenlohe ganz oben auf der kommunalpolitischen Agenda. Auch in Schrozberg wird jetzt nach gründlicher Vorarbeit ein neues Einsatzkonzept für die Floriansjünger umgesetzt. Dazu zählt der Neubau eines zentralen „Feuerwehrhauses West“ für die Abteilungen Bartenstein, Ettenhausen und Riedbach. Die Pläne für das Magazin in Bartenstein wurden jetzt im Gemeinderat vorgestellt.

Praktische Umsetzung

Das Architekturbüro von Rafael Grups aus Niederstetten hat die Pläne für die praktische Umsetzung des Feuerwehrkonzeptes im westlichen Stadtgebiet von Schrozberg entworfen.

Dahinter steht die Überlegung, dass „ein zentrales Magazin sinnvoller ist als der Unterhalt von drei Spritzenhäusern“, wie Bürgermeisterin Jacqueline Förderer sagte.

Der Baumeister hat für ein stadteigenes Areal an der Niederstettener Straße in Bartenstein ein „funktionales Gebäude in Holzbaukonstruktion mit mittlerem Qualitätsstandard“ nebst getrennter Ein- und Ausfahrt entworfen. 24 Parkplätze stehen den insgesamt 46 Floriansjüngern aus den drei Abteilungen zur Verfügung.

Fläche von 337 Quadratmetern

Das Magazin mit einer Nutzfläche von insgesamt 337 Quadratmetern bietet Platz für zwei Fahrzeuge, obwohl dort künftig nur ein neues Löschfahrzeug vom Typ LF 10 stationiert werden soll. „Falls einmal ein zweites Fahrzeug dazukommen sollte, brauchen wir dann keinen Anbau“, erklärte die Rathaus-Chefin die Raum-Reserve.

Rafael Grups rechnet mit Kosten von rund 900 000 Euro für das Feuerwehrmagazin. Eine verlässlichere Zahl werde sich aber erst nach dem Feinschliff der Planung ergeben, für den das Architekturbüro den vom Kommunalparlament einstimmig erteilten Auftrag erhielt. Das Rathaus hofft auf Zuschüsse aus der Feuerwehr-Fachförderung und aus dem Ausgleichstock.

Die Stadträte Ulrich Herrschner und Lothar Mühlenstedt bezeichneten die Reserve-Box für ein zweites Fahrzeug als „sinnvoll“: Den „Fehler von Leuzendorf“ dürfe man nicht wiederholen. Stadtrat Frank Weiß regte an, eine Fläche neben dem Magazin zu befestigen, die dann als Übungsgelände verwendet werden könne.

Querparker sind schneller

Nach Ansicht von Stadtrat Erich Wollmershäuser könnten die Floriansjünger bei einem Einsatz ihre Privatautos schneller vor dem neuen Magazin einparken, wenn die Stellplätze quer statt rechtwinklig angelegt werden. Laut Architekt Grups würden dann aber Parkplätze wegfallen. Wollmershäuser bat auch um eine Prüfung der Frage, ob für eine noch nicht vorhandene DRK-Bereitschaft in Bartenstein schon jetzt ein Raum im neuen Magazin vorgesehen werden könnte. Bürgermeisterin Jacqueline Förderer riet davon ab: Es gebe in Bartenstein sicher noch andere Räumlichkeiten, falls sich dort tatsächlich einmal eine DRK-Gruppe formieren sollte.

