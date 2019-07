Abwasser-Veteranen haben bald ausgedient

Die betagten Kläranlagen in Gammesfeld und Wiesenbach werden nicht mehr saniert: Pumpen befördern die Schmutzfracht künftig nach Blaufelden in den Hauptort.

Blaufelden. Die Gemeinde Blaufelden wird in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand nehmen müssen: Bei zwei der sechs Kläranlagen in der Kommune besteht schon jetzt Sanierungsbedarf, weil die Schmutzfrachten in den schon vor

...