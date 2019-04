„Äber“ Brückenweiber in tiefer Trauer

Auch wenn der Abbruch der Auber Gollachbrücke verschoben werden musste: Die Auber ließen es sich nicht nehmen, am Sonntag ein Brückenabschiedsfest zu veranstalten.

Aub. Noch steht sie, die Gollachbrücke, kann wie eh und je befahren und betreten werden. Seit 1974 überspannt sie die Gollach und den gleich dahinter fließenden Mühlbach an der Einfahrt zur Auber Hauptstraße. Am Sonntag war es für die Auber Zeit, nach 45 Jahren von ihrer Brücke Abschied zu nehmen.

Auch wenn es noch einen kurzen Aufschub gab, die Tage der Brücke sind gezählt. Der Brückenheilige „St. Nepomuk“ hat die Brücke schon verlassen, seine Statue wurde bereits abgebaut und für die Neubauphase sicher verwahrt.

Zum 1. April sollte die Zufahrt zur Hauptstraße von der Gollach her schon gesperrt sein, jetzt dauert es neuesten Informationen zufolge wenigstens noch zwei Wochen. Vor dem 15. April ist nicht mit der Sperre und dem darauf folgenden Abbruch des Bauwerkes zu rechnen.

Erinnerungsfotos

Am Sonntag hatten die Auber ihre Brücke für einen anderen Zweck genutzt. Sie feierten bei strahlender Märzensonne und fast schon sommerlichen Temperaturen eine Abrissfete auf ihrer Brücke. Dazu spielte die Historische Trachten- und Stadtkapelle, Kinder bemalten mit Straßenkreide die Fahrbahn, unter der Brücke klopften und hämmerten sie an dem Bauwerk, freilich ohne wirklichen Schaden anzurichten. Es gab eine Fotobox, in der Erinnerungsfotos geschossen werden konnten, Selfies auf der Brücke, die in Postkartenform mitgenommen und an Freunde verschickt werden konnten. Es wäre ein buntes Fest gewesen, wenn nicht die Zeit ganz ohne Brücke – voraussichtlich 15 Monate lang – anstehen würde.

Traurig zeigten sich auch die „Äber Brückenweiber“ Maria-Theresia Weber und Britta Weber. Hatten in den vergangenen Jahren immer Frauen den Blumenschmuck auf der Brücke betreut, die Blumenkästen gegossen, so müssen die Brückenweiber in diesem Jahr unverrichteter Dinge abziehen. Denn Blumenschmuck bedarf es auf der Baustelle nicht. Mit etwas Wehmut, so berichteten die beiden in einem kurzweiligen Vortrag, müssen sie auf den Tratsch auf der Brücke bei dieser Gelegenheit verzichten.

Links und rechts der Gollach

Dabei kommt es noch schlimmer, denn die eine wohnt rechts, die andere links der Gollach – künftig in zwei Welten. Denn die Wege, zusammenzukommen, sind weit. Zwei Fußwege stehen zur Verfügung: Das Eselsbrückchen nahe einer Gärtnerei im Gartenweg sowie das Apothekerbrückchen nahe dem Sportplatz. Letzteres wurde frisch renoviert, ist aber noch nicht freigegeben. Die offizielle Umleitung des Straßenbauamtes, auch für den Lkw-Verkehr gedacht, führt über Baldersheim, Aufstetten ins Taubertal, von dort über Bieberehren, Sechselbach und Waldmannshofen zurück nach Aub – gut und gerne 20 Kilometer Umweg, um über die Gollach zu kommen.

Dass die Stadt Aub ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie den Kunden der örtlichen Geschäfte diese Umleitung nicht zumuten will, ist verständlich. So wird innerorts eine Umleitung durch die Auber Westsiedlung über die Auverastraße und den Angersberg eingerichtet, mit einer Ampelschaltung zwar, die aus Richtung Baldersheim kommend aber sogar eine Abkürzung darstellt.

Und die Brückenweiber? Die haben auch eine Lösung gefunden, um auch ohne Brückentratsch auf dem Laufenden zu bleiben. Ganz zeitgemäß über Facebook unter „Äber Brückenweiber“ wollen sie sich austauschen und das neueste vom Brückenbau berichten. Dieser Kanal steht nicht nur den Brückenweibern offen, sondern allen, die sich auf dem Laufenden halten wollen.

Dass sich der Beginn der Abriss- und Bauarbeiten verschoben hat: wen stört’s? Da ist zumindest zum Auber Frühlingsmarkt am kommenden Sonntag die Brücke noch nutzbar.

