„AKK“ ist Festrednerin beim Mittelstand

Rot am See.Die Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), hält bei der diesjährigen BDS-Mittelstandskundgebung in Rot am See die Festrede. Die traditionelle Veranstaltung findet am 17. Oktober auf der Muswiese statt.

BDS-Landesverbandspräsident Günther Hieber erklärte: „Wir sind sehr stolz und freuen uns, die potentielle Kanzlerkandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer als

...