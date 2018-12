Akku-Maschinen selbst herstellen

Künzelsau.Zukünftig entwickelt und produziert Würth seine Akku-Maschinen selbst. Gemeinsam mit dem Unternehmen Techtronic hat Würth ein Joint Venture gegründet. Das gemeinsame Unternehmen trägt den Namen „Würth Master Paower Tools“ mit Sitz in Hongkong, China.

Seit kurzem besitzt Würth eine Mehrheitsbeteiligung an einem Joint Venture mit dem Unternehmen Techtronic Industries (TTI). TTI ist ein Hersteller im Bereich der Akkutechnologie und hat unter anderem die Lithium-Ionen-Technologie auf den Elektrowerkzeugmarkt gebracht. Im Joint Venture von Würth und TTI verbinden sich daher Produktions-, Entwicklungs- und Marktkompetenz in einer besonderen Konstellation: TTI ist ein führender Hersteller der Branche und produziert unter anderem in Deutschland, den USA und Asien. Würth ist Spezialist für Montage- und Befestigungsmaterial und marktführend in diesem Bereich. Die Kartellbehörden haben der Kooperation zugestimmt, so Würth in einer Pressemitteilung.

Die Entwicklung einer neuen Generation von Akku-Maschinen beginnt bei Würth mit den Anforderungen der Kunden. „Über unseren Außendienst und unsere fast 500 Niederlassungen bundesweit führen wir jeden Tag über 40 000 Gespräche mit den unterschiedlichsten Handwerkern und wissen daher, was sie von einer Maschine erwarten. Dieses Wissen fließt in unsere Entwicklungen ein“, ergänzt Thomas Klenk, Mitglied der Würth-Geschäftsführung. In den nächsten Jahren erwarte Würth im Bereich der Akku-Maschinen spannende technologische Entwicklungen und möchte durch die eigene Herstellung noch wesentlich direkter als bisher Einfluss auf die angebotenen Akku-Maschinen nehmen. Da die Akku-Technologie das größte Zukunftspotential biete, liege hierauf der Fokus des Joint Ventures. Die Umstellung des Akku-Maschinensortiments erfolge sukzessive.

Auch in anderen Sortimentsbereichen entwickelt und produziert Würth Produkte zunehmend selbst. Dazu gehören die bekannte Assy-Schraube, Möbelbeschläge, Dübel und chemisch-technische Produkte.

