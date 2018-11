Aktuelle Animationsfilme

Langenburg.„Best Of Trickfilmtage“ heißt es am Freitag, 16. November, um 19 Uhr im Hofratshaus auf Schloss Langenburg. Der Eintritt ist frei.

Seit seiner Gründung im Jahr 1982 hat sich das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart zu einem der weltweit größten Festivals für Animationsfilm entwickelt.

Best-of-Programm

Im April fand in Stuttgart zum 25. Mal das Festival mit etwa 1000 der besten Trickfilme aus aller Welt statt. Seit einigen Jahren zeigt der Hohenloher Kunstverein – in Zusammenarbeit mit der vhs Langenburg – ein Best-Of-Programm, das inzwischen viele Fans in Hohenlohe gefunden hat.

Die Besucherinnen und Besucher erwarten die aktuellsten internationalen Animationsfilme sowie Animationen aus den Bereichen Werbung und Kommunikation.

