Alle Facetten des Blues

Gaildorf.In der Kulturkneipe Häberle in Gaildorf sind am Freitag, 1. März, ab 20 Uhr fünf Männer aus der Schweiz zu Gast, die den Blues zu spüren glauben und ihn heraus tragen auf die Bühnen dieser Welt. Das Quintett setzt sich zusammen aus professionellen Musikern und begeisterten Amateuren, und ihre Performance zeigt Facetten des Blues, vom Shuffle bis zum New Orleans-Rhumba. Besetzung: Sven Tschudi – Gesang, Blues Harp; Lars Hermann – Gitarre; Marco Scarlato – Schlagzeug; Jürg Hurter – Bass; Daniel Zihlmann – Keyboard. Tickets unter Telefon 07944/5319896. Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019