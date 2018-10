Als das Licht noch nicht auf Knopfdruck anging

Bad Windsheim.Heute ist es einfach: Knips – Licht an, knips – Licht aus. Wie aber wurden früher Häuser und Ställe auf dem Land beleuchtet, als elektrischer Strom und Glühbirnen noch gar nicht erfunden waren?

Am Sonntag, 4. November werden die verschiedenen Stuben, Ställe und Höfe im Frankischen Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken von 11 bis 17 Uhr auf unterschiedlichste Art und Weise beleuchtet; ganz so, wie es zu jener Zeit gemacht wurde, aus der die Häuser stammen. So können Museumsbesucher die Entwicklung der Beleuchtung auf dem Land von Öllampen und Talgkerzen über Petroleumlampen bis hin zu Glühbirnen nicht nur nachvollziehen sondern direkt erleben. Die Gebäude der Mittelalterbaugruppe werden mit zuvor gezogenen Talgkerzen beleuchtet und im Bauernhaus aus Gungolding in der Baugruppe Altmühltal sorgen harzhaltige Kienspäne, die in Wandnischen oder auf speziellen Halterungen angezündet werden, für die passende Beleuchtung.

Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurden diese Leuchtmittel in rascher Folge von Gaslampen und schließlich vom elektrischen Licht abgelöst.

Tagesprogramm: 11 Uhr: „Zum Wandel der Beleuchtung im Bauernhaus“. Die Führung ist im Museumseintritt enthalten, Treffpunkt am Museumseingang; ab 13 Uhr: Offenes Kinderprogramm „Kerzen und Christbaumschmuck aus Wachs“ im Pädagogikraum Mailheim. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018