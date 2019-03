Als Langenburg sich dem Feind ergab

Neuenstein.Am Tag der offenen Tür des Hohenlohe-Zentralarchivs in Neuenstein am kommenden Samstag, 30. März, liest der Historiker Jan Wiechert um 16.34 Uhr aus Georg Friedrich Assums „Historische Beschreibung, was sich bei der Belagerung von Langenburg 1634 zugetragen hat“.

Schwedische Dominanz endet

Die Schlacht bei Nördlingen am 5. September 1634 markierte den Anfang vom Ende der schwedischen Dominanz im deutschen Südwesten. Stadt für Stadt gelangt unter die Kontrolle der siegreichen Truppen Kaiser Ferdinands III. Knapp zwei Wochen nach der Schlacht ist das hohenlohische Residenzstädtchen Langenburg an der Reihe.

Die gräfliche Familie und zahlreiche Bürger sind bereits aus Langenburg geflohen, als am 18. September 1634 gut 1200 kaiserliche Fußsoldaten, einige Reiter und mehrere Artillerieeinheiten unter dem Kommando des Generalwachtmeisters Deodat die Mauern der Stadt erreichen.

Den Zurückgebliebenen und der zahlenmäßig weit unterlegenen schwedischen Besatzung steht ein mehrtägiger Nervenkrieg bevor. Mehrfach muss Deodat stürmen lassen, ehe es ihm gelingt, die Stadt zu nehmen und die Verteidiger ins Schloss zurückzudrängen. Beide Seiten haben im Kanonendonner, im Hagel der Musketenkugeln und im Kampf Mann gegen Mann zahlreiche Todesopfer und Verletzte zu beklagen, ehe eine geordnete Übergabe des Schlosses verhandelt werden kann.

Augenzeugenbericht

Zu den Augenzeugen der Ereignisse in Langenburg zählte der damals zwölfjährige Georg Friedrich Assum, Sohn eines hohenlohischen Beamten.

Viele Jahre später, Assum war mittlerweile erwachsen und in die beruflichen Fußstapfen seines Vaters getreten, schrieb er seine Erinnerungen an die Belagerung und Einnahme Langenburgs nieder.

Spannender Text

Das Dokument, das sich heute im Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein befindet, eröffnet einen persönlichen Blick auf das Ringen, Leiden und Sterben auf beiden Seiten des Feldes.

Jan Wiechert, Historiker, Autor und Mitarbeiter des Hohenlohe-Zentralarchivs in Neuenstein, hat das historische Schriftstück transkribiert und behutsam überarbeitet, um den Zuhörern der heutigen Zeit einen Zugang zu Assums spannendem und bewegenden Text zu eröffnen. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019