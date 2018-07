Als Pioniere national und international gefragt

Anzeige

Rudolf Bühler, Gründer und Vorstand der BESH, bilanziert das in den vergangenen 30 Jahren Erreichte: „Wir erzeugen das, was die Gesellschaft haben will und von uns erwartet“, sagt er, „deshalb genießen wir eine hohe Akzeptanz , haben die Qualitätsführerschaft inne und zahlen unseren Mitgliedern bundesweit die höchsten Preise.“ Solidarisches Wirtschaften, Ökologie und Biodiversität, Kultur und Bildungsarbeit auf dem Lande sowie die Bewältigung der sozialen Herausforderungen seien die Werte, für die die BESH stehe. „Wir sind mit unserer gemeinsamen Projektarbeit mitten in der Gesellschaft angekommen“, ruft der Bio-Landwirt seinen Mitstreitern zu, „das gibt uns Hoffnung, dass es eben nicht umsonst ist, sich einzubringen und zu engagieren.“

„Öko“ von Bauern entwickelt

Hier die Theorie, dort die Praxis. Dieses Thema nimmt sich auch der Agrarwissenschaftler Professor Dr. Hartmut Vogtmann vor, der in seiner nachdenklich machenden Rede die Forschungspolitik in den Ländern und der Bundesrepublik kritisiert. „Solidarisches Wirtschaften und Ökolandbau sind von den Bauern entwickelt worden, nicht von den Forschern“, sagt der Experte. In diesem Sinne arbeite die BESH „bedürfnisorientiert, sozial und ökologisch“ und erfülle so ziemlich mindestens 14 der 17 Kriterien der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung. „Müssen wir nicht manchmal Dinge nicht tun, die wir tun könnten?“, spricht der emeritierte Professor das Thema Gentechnik an, das in der Erzeugergemeinschaft seit Anfang an tabu ist. „Mein Appell“, so schließt Vogtmann, „es geht auch um Mäßigung.“ besh

