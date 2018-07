Alte Musik im Kontext der Neuen Musik

Anzeige

Röttingen/Bad Windsheim.Das Ensemble Cembaless macht seinem Namen alle Ehre und brilliert mit der für die Alte Musik seltenen Besetzung ohne Cembalo.

Seit 2014 musizieren die sechs Konzertsolisten Shen-Ju Chang (Gambe), Stefan Koim (Arciliuto und Barockgitarre), David Hanke und Annabell Opelt (Blockflöten), Elisabeth von Stritzky (Sopran) und Robbert Vermeulen (Theorbe) miteinander und wurden seit dieser Zeit mit zahlreichen Preisen ausge-zeichnet.

Am Samstag, 21. Juli, gastiert das junge, internationale Ensemble um 20 Uhr mit einer innovativen Konzertgestaltung in der Spitalkirche in Bad Windsheim. Die ensembleeigenen Arrangements sind experimentierfreudig, kreativ und feinfühlig. Dabei ist den Musikern die Verbindung von Alter und Neuer Musik, sowie die Freude an der Vermittlung ein besonderes Anliegen – Werke werden wiederentdeckt und im Kontext der Neuen Musik interpretiert und beleuchtet und bisher Unerhörtes hörbar gemacht.