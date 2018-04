Anzeige

Bieberehren.Die Ministranten in Bieberehren liefen an zwei Tagen an Ostern durch das Dorf, um die Glocken zu ersetzen, die an diesen Tagen schweigen. Sie „ratschten“, um den Morgen zu beginnen, die Mittagszeit zu verkünden, um an die Todesstunde zu erinnern und den Abend anzukündigen. Dieses Jahr wurden sie durch viele kleinere Kinder und Jugendliche unterstützt. Bild: Herwarth