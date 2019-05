Alternative Form der Mobilität wird erprobt

Hinsetzen, warten, losfahren: So könnte man in aller Kürze den Zweck der Mitfahrerbänkle beschreiben, die seit kurzem in den meisten Gemeinden im südlichen Landkreis Würzburg stehen.

Röttingen. Sie stechen ins Auge, obwohl oder gerade weil das Design im Grunde schlicht gehalten ist. Ein Hingucker sind sie allemal, die „Mitfahrerbänkle“, die seit kurzem in zahlreichen Ortschaften im

...