Am 8. September wird groß gefeiert

Braunsbach.Die baldige Freigabe der Landesstraße Richtung Orlach nehmen die Gewerbetreibenden aus Braunsbach zum Anlass für ein Straßenfest. Bürgermeister Harsch lädt zahlreiche Ehrengäste ein.

Seit der Sturzflut vom 29. Mai 2016 ist es für den Verkehr gesperrt, das Teilstück der Landesstraße 1036 zwischen Braunsbach und Orlach. Pünktlich zum Beginn des kommenden Schuljahrs soll die Straße am Montag, 10. September, wieder freigegeben werden.

Schon im Frühjahr hatten sich die Gewerbetreibenden aus Braunsbach daher Gedanken gemacht, wie man die Freigabe der Straße nach über zwei Jahren Sperrung gebührend feiern kann: mit einem Fest auf der Orlacher Straße. Am Samstag, 8. September, verwandelt sie sich beginnend auf Höhe des Blumenladens Sonnenblume bis hoch zum Feuerwehrmagazin in eine Partymeile. Bierbänke und -tische sorgen für Gemütlichkeit, am Straßenrand bieten die Vereine Essen und Trinken an.