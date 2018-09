Amerikaner bringen den Frieden

Wackershofen.Eine besondere Veranstaltung bietet das Hohenloher Freilandmuseum am Samstag und Sonntag, 15. und 16. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr in Schwäbisch Hall-Wackershofen an. Mehr als 100 Akteure nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1945. In diesem Jahr ging der Zweite Weltkrieg endlich zu Ende, nach sechs Jahren unglaublicher Schrecken und unvorstellbaren Leids.

Wie es nun weitergehen würde, war für die Menschen auch auf dem Land völlig offen. Neben der materiellen Not bedrückte die Menschen die Ungewissheit darüber, was die herannahende Besatzung durch amerikanische Soldaten konkret für die Einheimischen bedeuten würde. Wie würden sich die US-Soldaten der Zivilbevölkerung gegenüber verhalten? Aber auch aus der Sicht der Amerikaner gab es viele Ungewissheiten. Waren ihnen die Deutschen freundlich oder feindlich gesonnen?

Über hundert Darsteller

Davon, wie 1945 dieser „erste Sommer im Frieden“ auf die Menschen zukam und was er Ihnen an Neuem brachte, werden über 100 Darsteller in und um die historischen Gebäude des „Hohenloher Dorfes“ Eindrücke vermitteln. Ausgestattet mit allen Dingen des militärischen und zivilen Lebens, vom originalen „Jeep“ bis zum Amtszimmer, der Poststation, dem Radiosender und der originalen Militär- und Zivilkleidung, werden die Akteure eine Zeit lebendig werden lassen, die am Anfang der Nachkriegsgeschichte stand. flm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018