An der geltenden Rechtslage orientiert

Crailsheim.Die Vermietung der Turn- und Festhalle in Onolzheim für eine Wahlkampfveranstaltung der AfD am 29. März mit ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl, Jörg Meuthen, beschäftigte die Crailsheimer Stadträte in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Gerhard Neidlein fragte an, wie es sein könne, dass Spiele und Trainings verlegt werden müssten oder gar ausfielen, damit die Halle für eine politische Veranstaltung genutzt werden könne. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion hatte bereits in der vorangegangenen Sitzung des Hauptausschusses die Verwaltung aufgefordert, das Thema Vermietung von städtischen Hallen „auf rechtssichere Füße zu stellen“.

Es seien bereits in der Vergangenheit städtische Hallen für Parteiveranstaltungen frei gemacht worden, entgegnete Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer. Der Vereinssport müsse dann eben weichen. „Das ist auch diesmal der Fall. Zum Glück gibt es Ausweichhallen“, so Grimmer. Im Übrigen habe sich die Verwaltung die Entscheidung, die Halle an die AfD zu vermieten, nicht leicht gemacht. „Es geht hier nicht darum, was ich möchte, sondern wie die Rechtslage ist“, so Grimmer.

Stadtrat Peter Gansky (BLC) forderte die Stadtverwaltung auf, mehr Zivilcourage zu zeigen: „Muss man eine Halle sang- und klanglos jeder Partei, wenn sie auch am rechten Rand fischt, überlassen?“ Es wäre ratsamer gewesen, die Halle nicht an die AfD zu vermieten und es auf einen Rechtsstreit ankommen zu lassen – wohl wissend, dass er nicht zu gewinnen wäre. Aber es wäre ein Zeichen. Gansky: „Wir sind schließlich die Stadt von Hans Scholl und Eugen Grimminger.“

Hermann Wagner erinnerte daran, dass eine Partei, die im Landtag und im Bundestag vertreten sei, ein Recht darauf habe, eine Halle für eine Wahlkampfveranstaltung anzumieten. „Daran gibt es nichts zu drehen“, so der Stadtrat der AWV-Fraktion. Christine Hofmann

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019