Arbeit des Jungen Theaters unterstützt

Das gespendete Geld stammt von der Aktion „Mitmachen Ehrensache – Jobben für einen guten Zweck“, bei der Schüler der Realschule Creglingen beteiligt waren. Jährlich am 5. Dezember, dem internationalen Tag des Ehrenamts, nutzen Schüler der Realschule Creglingen die Chance, einen Tag lang in die Berufswelt zu schnuppern. Statt zur Schule zu gehen, arbeiten sie an diesem Tag bei einem regionalen Arbeitgeber ihrer Wahl und stellen ihren Lohn für einen guten Zweck zur Verfügung. Die Entscheidung über die Verteilung des Erlöses obliegt der SMV. In diesem Jahr haben die Schüler entschieden, dass ein Teil der Erlöse dem Jungen Theater zu Gute kommen soll. Frederike Faust und Susann Guttmann waren von dieser persönlichen Honorierung durch die Schüler und Schülerinnen überwältigt. Schulen, die ebenfalls an einem Kooperationsvertrag mit dem Jungen Theater Frankenfestspiele Röttingen Interesse haben, können sich per Mail an junges.theater@frankenfestspiele.de oder unter Telefon 09338/972857 informieren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.07.2018