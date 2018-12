Arbeiten innerorts erfordern Sperrung

Hohenlohekreis.Nachdem die L 515 zwischen Neunstetten und Krautheim schon seit geraumer Zeit wieder für den Verkehr freigegeben wurde, ist seit letzter Woche auch die L 1025 zwischen Krautheim und der L 513 wieder für den Verkehr passierbar.

Die Fahrbahnmarkierungen der beiden Strecken werden bei entsprechender Witterung unter laufendem Verkehr durchgeführt.

Im Frühjahr 2019 wird es auf dem innerörtlichen Streckenabschnitt der L 515 nochmals eine längere Vollsperrungsphase geben. Um den Anwohnerverkehr in Krautheim weitestgehend aufrecht zu erhalten, werden die Arbeiten in mehreren Abschnitten durchgeführt. Rechtzeitig vor Weihnachten wird auch die Verkehrsfreigabe der L 1050 zwischen Sindringen und Friedrichsruhe erfolgen, voraussichtlich am kommenden Freitag, 21. Dezember, gegen 12 Uhr. Bis zur Verkehrsfreigabe des 5,5 Kilometer langen Streckenabschnittes werden im Laufe dieser Woche noch Schutzplanken und Leitpfosten installiert. pm

