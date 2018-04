Arztversorgung als drängendes Thema

Anzeige

Wolfgang Class beantwortet die Fragen der Langenburger und hofft auf eine gute Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl am 22. April. Der gebürtige Niederstettener ist „einziger“ Kandidat.

Langenburg. Allgemeines Gelächter bei der Ankündigung einer „Fragestunde mit allen Bewerbern“: Der Platz neben Wolfgang Class ist und bleibt leer, allein Class’ 15-minütige Rede und ein konstruktiver Austausch bestimmen die Kandidatenvorstellung. Keine Spur von Friedhild Miller aus Sindelfingen, die sich in so vielen Gemeinden bewirbt, ist nur auf dem Papier Kandidatin, wenn Langenburg am 22. April den Bürgermeister wählt.

Dass da kein Fremder, sondern einer aus der Mitte der Gemeinschaft auftrat, war von Anfang an klar. Class traf auf Freunde und Bekannte wie die Unternehmer Sabine Piasecki und Friedrich Rath und auf Wegbegleiter wie den 83-jährigen Josef Lang, der vier Bürgermeister erlebt hat und sich daran freut, wie sich Langenburg in den letzten Jahren entwickelt hat. Auch Ehefrau Carmen Class und die Söhne Michael und Sebastian bewegten sich offensichtlich in vertrautem Umfeld.