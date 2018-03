Auch auf Kinder gezielt

Anzeige

Schwäbisch Hall.Mit Schreckschusswaffen haben zwei Männer in Schwäbisch Hall-Hessental aufeinander geschossen.

Am Samstagabend gegen 18.35 Uhr war es laut Polizeibericht im Schlichtweg in Hessental zu der Auseinandersetzung der zwei Männer gekommen. Ein 52-Jähriger hatte dabei mit einer Schreckschusspistole auf einen 22-Jährigen geschossen.

Im weiteren Verlauf zielte der 22-Jährige mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in Richtung von Kindern. Nachdem sich die beiden Männer offenbar gegenseitig beschossen hatten, flüchtete der verletzte 22 Jahre alte Mann vom Tatort in Richtung Solpark. Er konnte mit Hilfe eines Polizeihubschraubers lokalisiert und anschließend in Gewahrsam genommen werden.