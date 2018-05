Auch die Zuschauer bekamen ihre Dusche ab

Anzeige

Röttingen.Mit 32,5 zu 28,0 Zentimetern konnte der Jugendclub Tauberrettersheim gegen den TSV Röttingen im Buttenlauf beim Röttinger Weinfest seinen Vorjahreserfolg verteidigen.

Möglichst viel Wasser in zwei Minuten in den rund dreißig Meter entfernten Bottich zu transportieren, hieß es in der achten Auflage des sehr unterhaltsamen und vor allem stimmungsvollen Wettkampfs für die vier Teams.

Bereits nach den drei Läufen der Vorrunde lagen die Brüder Alex und Maxl Fries, Michael Wunderlich, Timo Schnabl und Nico Fries mit 83 Zentimetern knapp vor dem TSV (82) und qualifizierten sich fürs Finale. Beim Spiel um Platz drei ging es sehr ebenfalls knapp zu. Mit nur einem einzigen Zentimeter mehr siegte die Freiwillige Feuerwehr vor den Sportanglern.