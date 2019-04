Hohenlohe.Mehrtagesfahrten veranstaltet der Burgberg-Tauber-Gau des Schwäbischen Albvereins. Für die Viertagesfahrt zum Kyffhäuser, dem kleinsten Mittelgebirge Deutschlands, von Freitag, 5., bis Montag, 8. Juli, und die Wanderung in sechs Tagesetappen auf dem „Gläsernen Steig“ im Bayerischen Wald, von Dienstag, 27. August, bis Dienstag, 3. September, noch freie Plätze. Beide Ausfahrten werden von Gau-Kulturwartin Ingeborg Raab durchgeführt. Die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt und Bad Frankenhausen werden bei der Anfahrt zum Kyffhäuser besichtigt. Am zweiten Tag steht die Geschichte der Burg Kyffhausen und die Pfalz Tilleda im Mittelpunkt. Der Weitwanderweg „Gläserner Steig“, verspricht ein gemeinsames Wandererlebnis auf einer Strecke von 99 Kilometer in sechs Tagesetappen auf überwiegend bequemen Wegen durch die Glaslandschaft des Bayerischen Waldes. Der Gepäcktransfer von Etappe zu Etappe sowie die urige Gastronomie am Weg, sorgen für ein unbeschwertes Wandererlebnis. Anmeldung bis 3. Mai, bei Ingeborg Raab, Telefon 09851 / 5277033.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019