Auf dem Rad Gutes getan

Schwäbisch Hall.Inzwischen sind sie eine kleine Institution in Schwäbisch Hall und Umgebung – die fahrradfahrenden Nikoläuse um Organisator Rainer Tessmann. Seit acht Jahren schon radelt er jedes Jahr durch das mal mehr oder weniger verschneite Haller Umland und sammelt Geld für den guten Zweck. In diesem Jahr ging der Erlös der rund 35 km langen Sternfahrt an den Förderverein der Kinderklinik. 8000 Euro erradelten die als Nikolaus verkleideten Männer und Frauen.

Daniel Buchzik, Oberarzt und Vorstandsmitglied des Fördervereins, ist begeistert über das Engagement. „Es ist wunderbar, wie die Arbeit des Fördervereins angenommen und wertgeschätzt wird“.

