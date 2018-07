Auf der Suche nach dem großen Geheimnis

Anzeige

Spieler seit 2003 aktiv

Theatergruppe Ars Musica: Aus Anlass des 600-jährigen Bestehens der Uhlenmühle wurde 2003 das Stück „die Uhlenmühle im Gollachgrund“ in Anlehnung an die sorbische Legende „Krabat“ in der Scheune des Anwesens inszeniert. Die Schauspieler und Helfer rekrutierten sich aus dem Freundeskreis des Kulturvereins Ars Musica, Aub. Dieses Stück wurde noch einmal im Frühjahr 2005 und im Sommer 2013 aufgeführt. Hauptdarsteller waren Benedikt Fleckenstein und Philipp Rappert als ‚Hans’, Laura Averbeck und Juliane Adam als ‚Margarete’ und Ray Russel als ‚Meister’. Das Bühnenbild stammte von Rochus Kuhn.

2008 wurde „Wanja“, eine Adaption von russischen Märchenmotiven, auf der Spitalbühne Aub gespielt, was eine besondere Herausforderung an die Lichttechnik war. Franz Fleckenstein spielte den ‚Wanja’ und Ray Russel den ‚Zar’ sowie ‚Fuma’. Die Musik zu beiden Stücken wurde von Christoph Wünsch komponiert.

Im Juli 2016 folgte „Schwesterherz“ basierend auf skandinavischen Sagen. Diesmal war der Spielort ein Gewächshaus der Gärtnerei Rückel in Aub. pm

