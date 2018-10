Röttingen.Herbstzeit ist Unterwegs-Zeit. Seit Jahren gastiert die Kirchenband „Unterwegs“ in den Herbst- und Wintermonaten in unterschiedlichen Gemeinden, um ihren Mix aus neuen geistlichen Liedern und aktuellen Pop-Songs zum Besten zu geben. Bei der aktuellen Tour mit dem Titel „Auf neuen Wegen“ sind die sechs Musiker dreimal zu hören. Los geht es am Sonntag, 4. November, in der Kirche St. Kilian in Röttingen. Die weiteren Termine sind: Sonntag, 25. November in der Kirche St. Michael in Igersheim und Sonntag, 6. Januar in der Heilig-Kreuz-Kirche Gerlachsheim. Beginn ist immer um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.unterwegs-band.de.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018