Auf Reisen mit der Stradivari

Neuenstein.Ein Festabend der Kulturstiftung Hohenlohe findet am Samstag, 9. März um 19 Uhr in der Stadthalle Neuenstein statt. Es spielen Rebekka Hartmann, Violine und José Gallardo, Cembalo und Klavier.

Musik aus drei Epochen hautnah und der Klang der Zeiten mit einer Reise von Barock zur Romantik: Die u.a. mit dem Echo-Klassik ausgezeichnete Geigerin Rebekka Hartmann spielt „Gustostücke“ von Bach, Mozart und Franck auf zwei verschiedenen Geigen und stellt zudem drei unterschiedliche Bögen vor. Und das nicht wie üblich von einer Bühne herab, sondern mitten im Publikum. Außerdem wird Rebekka Hartmann selbst moderieren und somit können die Klangnuancen ganz authentisch „erhört“ werden. Die renommierte Geigerin präsentiert den Gästen eine Stradivari von 1675 und eine Amati von 1665 sowie einen Bogen von Leonard Tourte (1790), von Nicolas Maire (1845) sowie einen Bogen, der im Spätbarock verwendet wurde.

Den musikalischen Streifzug unternimmt sie mit Bachs Sonata Nr. 3 in E-Dur für Violine und Cembalo BWV1016, Mozarts Sonate in A-Dur KV526 und der Sonate in A-Dur für Violine und Klavier von César Franck. Zusammen mit Hartmann musiziert José Gallardo an Cembalo und Klavier. pm

