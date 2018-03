Auf Taubenjagd mit Wüstenbussard „Hillary“

Anzeige

Unter anderem haben Bauhofmitarbeiter eine Zeit lang aus den Gelegen im Taubenhaus, das sich im Dach des ehemaligen Polizeireviers befindet, die Eier entfernt. Allerdings bemerken die Tauben recht schnell, dass da etwas nicht stimmt und suchen sich andere Brutplätze.

Nun also soll der Falkner die Tauben vergrämen, ihnen Angst machen, damit sie aus der Stadt verschwinden. „Das ist eine tierfreundliche Aktion“, betont Harry Irtenkauf, der Leiter des Ellwangener Ordnungsamts. Die Taubenbekämpfung steht nämlich unter steter Beobachtung diverser Tierschutzorganisationen. Mit zwei Bussarden und mehreren Mitarbeitern geht Harry Rau durch die Stadt, lässt die Tiere immer wieder aufsteigen, wenn sich irgendwo Tauben sehen lassen.

Dass ein Greifvogel in der Stadt fliegt, am Boden sitzt, auf Fenstersimsen und Dachrinnen, das ist für die Tauben ganz ungeheuerlich. Sie fühlen sich eigentlich in Ellwangen sauwohl, bauen ihre Nester unter den Kirchendächern und in den Glockenstühlen. Sie nisten unter Dachvorsprüngen, in kleinen Wandnischen und unter Balkonen. Außer dem Menschen müssen sie nichts fürchten. Futter finden sie vor jeder Bäckerei und jedem Imbiss. Deshalb vermehren sich die Vögel auch so stark.

Lederhandschuh schützt

Die Tauben sind in erster Linie ein Problem der Innenstadtbewohner und Hausbesitzer. Der Kot der Tiere ärgert massiv, je nachdem wie ungünstig Hauseingänge, Fenster und Balkone liegen. Sitzgruppen im Freien sind kaum sauber zu halten, Wäsche aufhängen im Freien ist für viele unmöglich.

Manche schützen ihr Haus mit langen Drahtstiften, andere wiederum hängen Raubvögel-Attrappen aus Plastik auf. Doch eine effektive Bekämpfung ist das nicht. Der Falkner ist überzeugt, dass ihm mit seinen Wüstenbussarden gelingt, woran alle bisherigen Initiativen scheiterten.

In der Spitalstraße starrt eine Gruppe von Leuten zum Himmel. Einer der beiden Bussarde sitzt auf einem Dach und kommt nicht mehr herunter. Hat er eine Taube im Blick? Oder muss er nur ausruhen? Hört er seinen Herrn nicht? „Die Bussarde müssen sich auch erst einmal orientieren. Wir sind heute den ersten Tag hier“, sagt Günther Rau, der den zweiten Vogel auf seinem linken Arm trägt. Vor den scharfen Krallen und dem gebogenen Schnabel schützt er sich mit einem dicken Lederhandschuh.

Der Vergrämungseinsatz dauert zunächst einmal drei Wochen. Zu unterschiedlichen Tageszeiten fliegen die Bussarde in die Taubenrefugien, um die Tiere so zu verunsichern, dass sie die Innenstadt meiden.

In Passagen und auf Flughäfen

Dass diese Methode funktioniert, hat Rau schon bei vielen Einsätzen bewiesen. Durch die Medien ging im Dezember die Aktion in München in der Shoppingpassage unter dem Karlsplatz: 40-mal in 60 Tagen flogen die Bussarde dort zwischen den Menschen umher und verjagten so die Tauben, die sich seit Längerem breitgemacht hatten.

Auch auf Flughäfen und in Fabrikhallen war Rau bereits aktiv. Ob es auch in Ellwangen so gut klappt, bleibt abzuwarten. Harry Irtenkauf ist zuversichtlich, dass man eine Zeitlang Ruhe hat, wenn der Falkner wieder abgezogen ist. Manche Tauben werden sich aus Angst vor den Raubvögeln an den Stadtrand oder in die Wälder der Umgebung zurückziehen, glaubt er.

Mit Sicherheit werden aber auch wieder Tauben in die Stadt kommen, fremde, die von der Bussardaktion nichts mitbekommen haben. Man muss dann den Einsatz der Falkner in bestimmten Abständen wiederholen. gkö

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018