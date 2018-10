Aufregung in Eulenberg

„Das kleine Gespenst“ ist in Schwäbisch Hall zu sehen. © Gerhards Marionetten

Schwäbisch Hall.Gerhards Marionettentheater spielt ab dem 30. Oktober für Kinder und Erwachsene „Das kleine Gespenst“ von Otfried Preußler. Das Gespenst haust seit alten Zeiten in einer Truhe auf Burg Eulenstein. Als es dann eines Tages statt um Mitternacht am Mittag erwacht und durch das Städtchen Eulenberg geistert, gibt es viel Aufregung. Gespielt wird an folgenden Terminen: Dienstag, 30. Oktober, 15 Uhr, Mittwoch, 31. Oktober, 15 Uhr, Donnerstag, 1. November, 15 Uhr, Freitag, 2. November, 15 Uhr, Sonntag, 4. November, 15 Uhr, Mittwoch, 7. November, 10.30 Uhr, Donnerstag, 15. November, 10.30 Uhr. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018