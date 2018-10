Auftakt mit Prämierung im historischen Schlosshof

Dörzbach.Mit einem bunten Programm wartet der Herbstpferdemarkt am Samstag, 3. November in Dörzbach auf: 9 Uhr, Pferdeprämierung im historischen Schlosshof von Eyb; Bewirtung auf dem Marktplatz, Krämermarkt beim Marktplatz und in der Drehergasse; 12.30 Uhr Platzkonzert mit dem Musikkapelle Laibach; 13.30 Uhr Pferdeumzug von der Glaswiesenstraße zum Bahnhofsgelände mit der Trachtengruppe, Postkutsche, Landsknechthaufen Merchingen, Oldtimer-Schlepper, der Winzerkapelle Klepsau, der Stadtkapelle Krautheim, dem Musikverein Dörzbach und der Musikkapelle Laibach; 14.15 Uhr Platzkonzert der Musikverein Dörzbach.

Zahlreiche weitere Veranstaltungen und Angebote flankieren den Markt. pm

