Aus dem kreativen Krater

Anzeige

Künzelsau.Musikkabarett mit „Die Feisten“ und ihrem neuen Programm „Nussschüsselblues“ gibt es am Samstag, 13. Oktober ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Künzelsau.

Rainer und C. sind seit über 30 Jahren befreundet und machen gemeinsam Musik. Die beiden waren 25 Jahre mit dem Trio „Ganz Schön Feist“ unterwegs, heimsten diverse Kleinkunstpreise ein und waren, wie man so schön sagt, bekannt aus Funk und Fernsehen. Mit einer bundesweit ausverkauften Abschiedstour verabschiedete sich „Ganz Schön Feist“ von seinen Fans.

Doch die beiden fielen nicht in ein tiefes Loch, sondern vielmehr in einen kreativen Krater. Der Spaß und die Lust am gemeinsamen Jammen standen und stehen für C. und Rainer schon immer an erster Stelle.