Aus Hohenlohe bis ins Parlament

Wolpertshausen.Mit dem Fernbus in die Hauptstadt fahren, das geht jetzt auch von Hohenlohe aus. In Wolpertshausen gibt es seit vergangenen Donnerstag eine Haltestelle.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten steht bei der Elektro-Tankstelle beim Regionalmarkt in Wolpertshausen und schaut auf sein Smartphone. „Der Bus hat Verspätung“, sagt von Stetten. Der Bus? Ja, der Politiker wartet auf einen Fernbus, der ihn nach Berlin ins Parlament bringen soll. Zum „großen Fahrplanwechsel“ am 6. April hat das Berliner Busunternehmen Flixbus jetzt auch Hohenlohe im Angebot. Seit Donnerstag gibt es in Wolpertshausen einen Halt für die grünen Busse, die viele Autofahrer sicher von der Autobahn kennen. Und von Stetten will das gleich mal ausprobieren – und kam auch an.

Die Busse starten einmal täglich in Ludwigshafen und fahren über Mannheim, Heidelberg und Heilbronn auf der A 6 nach Wolpertshausen, wo sie beim Regionalmarkt stoppen. Dann geht es weiter nach Nürnberg und von dort auf direktem Weg nach Berlin. Von dort geht es über dieselben Halte auch wieder zurück nach Süddeutschland. „Das Genehmigungsverfahren hat fast drei Monate gedauert“, erklärt Patrick Kurth, der bei dem in Berlin ansässigen Unternehmen für die politische Kommunikation zuständig ist, auf Nachfrage. Der Halt gehöre zu 50 neuen: Wolpertshausen stehe damit in einer Reihe mit Städten wie Bratislava, Budapest oder Oslo.

Den Bushalt in Hohenlohe hat übrigens Christian von Stetten eingefädelt. Bei der Haltestelle in Wolpertshausen handelt es sich übrigens um einen Bedarfshalt. Dieser wird nur angefahren, wenn auch Tickets gebucht worden sind. Tickets gibt es übrigens auch im Regionalmarkt Wolpersthausen. „Jetzt muss uns dieser Halt in Hohenlohe nur noch überzeugen“, sagt Kurth. noa

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019